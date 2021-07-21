Более 85% жилищных проектов в УрФО строится с использованием счетов эскроу. Фото: Ольга Крыльцова

Более 85% жилищных проектов в УрФО строится с использованием счетов эскроу. Об этом стало известно в ходе встречи полномочного представителя президента Владимира Якушева с начальником Уральского главного управления Банка России Рустэмом Мардановым.

Они обсудили вопросы предоставления уральцам ипотечных жилищных кредитов. В первом квартале 2021 года банки выдали 46,6 тыс. кредитов на общую сумму 110,8 млрд руб., что больше, чем за тот же период прошлого года.

– Когда мы только начали переходить на новую систему с использованием счетов эскроу, многих волновало, удастся ли по ней профинансировать строительство? Как мы сейчас видим, переход строительной отрасли в Уральском федеральном округе на проектное финансирование практически завершился, и мы считаем его успешным, – заявил Марданов.

Также темой для разговора Владимира Якушева и Рустэма Марданова стала деятельность микрофинансовых организаций по поддержке предпринимателей, защита прав потребителей и обеспечение доступности финансовых услуг.