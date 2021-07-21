«Хотела выпить». В Тюмени продавщица, проработав один день, утащила 10-литровый бидон с квасом

В Тюмени продавщица, проработав один день, утащила 10-литровый бидон с квасом. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 7 Тюмени поступило заявление от предпринимателя о том, что из принадлежащего ему ларька по продаже разливных напитков продавец похитила кегу с квасом объемом 10 литров. Стоимость похищенного мужчина оценил в пять тысяч рублей. Полицейские оперативно задержали подозреваемую.

Задержанная – ранее судимая 33-летняя местная жительница – пояснила дознавателю, что кегу планировала сдать в пункт приема металлолома. За помощью в транспортировке она обратилась к случайному прохожему, пообещав небольшое денежное вознаграждение.

– Вырученные деньги подозреваемая планировала потратить на личные нужды, а слитый квас – выпить. В ларьке гражданка проработала один день, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурантка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.