Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 июля 2021 года увеличилось на 263 человека, 6 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 263 и составило 43 829 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 584 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 030 240 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 150 705 летальных исходов, выздоровели 5 404 797 человек.