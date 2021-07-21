Пьяный тюменец сломал спящему другу челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения МВД по Казанскому району поступила информация из тюменской больницы, что к ним обратился 43-летний житель села Яровское. У мужчины диагностирован перелом нижней челюсти.

Потерпевший рассказал, что находился вместе с супругой в гостях у 29-летнего соседа, они выпивали. Вскоре его жена ушла домой, а друзья повздорили, оставшись одни. Гость пошел домой и лег спать. Спустя полчаса неугомонный мужчина постучался к своему товарищу. Открыла его супруга, которая, не зная о конфликте, впустила гостя в дом,

– Злоумышленник зашел в комнату, где спал потерпевший, стащил его с дивана на пол и дважды ударил по голове. После чего женщина его остановила. Фигурант не смог объяснить полицейским свой поступок, заявив, что был сильно пьян, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.