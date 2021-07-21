Часть улиц Клары Цеткин и Геологоразведчиков в Тюмени перекроют на несколько дней. Фото: Ольга Крыльцова

Часть улиц Клары Цеткин и Геологоразведчиков в Тюмени перекроют на несколько дней. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Так, в связи с капитальным ремонтом тепловой сети по автодороге улицы Геологоразведчиков в районе дома № 1 будет прекращено движение транспорта с 30 июля по 3 августа. Объехать закрытый участок можно по улицам Мельникайте и Республики.

С 31 июля по 2 августа запретят ездить авто по улице Клары Цеткин в районе дома № 21. Здесь также капитально ремонтируют теплосеть. Объехать закрытый участок можно по улицам Белинского, Таврической и Ямской.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.