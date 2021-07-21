В Тюмени молодая пара сняла с карты бабушки деньги, попросив позвонить. Фото - УМВД по Тюмени.

В дежурную часть отдела полиции № 7 Тюмени поступило заявление от 59-летней пенсионерки о том, что с ее банковского счета похитили восемь тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что к ней подошли парень и девушка и попросили позвонить. Когда телефон вернули, деньги со счета были списаны.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый неработающий 19-летний тюменец, который в момент совершения преступления находился со своей возлюбленной. Девушку тоже доставили в 7-й отдел полиции.

– 18-летняя горожанка пояснила, что ее молодой человек производил махинации в телефоне самостоятельно и алгоритм мошеннических действий она не знает, – сообщила пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В настоящее время фигурант задержан.