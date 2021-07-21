В Ишиме с начала года родилось четыре двойни. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме с начала года родилось четыре двойни. Всего за полгода мамами стали 615 женщин.

– Более чем в два раза уменьшилось число преждевременных родов – с 44 до 20. На 29 процентов снизилось число самопроизвольных абортов, впрочем, как и абортов по желанию женщины. Так, число абортов в Ишиме снизилось с 207 до 144, – рассказали в перинатальном центре областной больницы № 4 Ишима.

Кстати, стали чаще рожать женщины старше 40 лет. В этом году таких мам было 25, в то время как годом ранее всего 19. Чаще всего это первые или вторые дети. Четыре ребенка, появившиеся в этом году, стали восьмыми детьми в семье и один малыш – девятым. В прошлом году только в одной семье родился седьмой ребенок.