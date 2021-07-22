Погода на 22 июля в Тюмени: ночью – мелкий дождь, днем – без осадков

В Тюмени днем без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 июля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 19 – 18 градусов, днем – плюс 26 – 28. Вечером столбики термометров покажут плюс 25 – 21 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.