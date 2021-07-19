«Профессиональный управленец». Владимир Якушев – о кураторе УФО Юрии Борисове. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев высказался о назначении зампреда правительства России Юрия Борисова куратором УФО. Он назвал его профессиональным управленцем.

– Уральский федеральный округ – крупнейший центр тяжелой и оборонной промышленности страны. Юрия Ивановича знаю по совместной работе в правительстве. Это профессиональный и эффективный управленец. Не сомневаюсь, что его опыт и энергия помогут регионам округа успешно решать задачи, поставленные президентом России, – заявил Якушев.

Поручение о закреплении кураторов за федеральными округами из числа заместителей председателя правительства дал глава государства в ходе прямой линии. Сегодня, 19 июля, глава правительства России распределил кураторство.

Ответственные за регионы будут заниматься вопросами инвестиционной привлекательности, повышения результативности бюджетных расходов и комплексным социально-экономическим развитием вверенных территорий.