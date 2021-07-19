Федеральный застройщик «Талан» предложил инвесторам новые условия сотрудничества. Фото: ru.freepik.com

Федеральный девелопер «Талан» презентовал на официальном сайте новые условия сотрудничества с инвесторами. В июле и августе доходность по сделкам с некоторыми инвесторами возрастет до 13% годовых.

Роман Гусев, финансовый директор компании «Талан»:

– Девелоперские компании часто привлекают денежные средства на развитие или строительство. Для кредитования строительных проектов на рынке традиционно используется механизм проектного финансирования: банк дает средства на стройку в кредит, за которые получает проценты. И мы задумались, что правильнее делиться доходом не только с банком, но и со своими клиентами – людьми, для которых мы строим, растем и для реализации потребностей которых, по сути, и существует компания. Привлекаемые средства мы используем прежде всего на приобретение земельных участков и высоколиквидных активов. Наш подход дает возможность принять участие в развитии компании, быть сопричастным к делу строительства для родных городов с заботой о людях. И, конечно же, получать доход от сотрудничества.

Отметим, что «Талан» не является кредитной организацией и привлекает денежные средства для собственных нужд. Девелопер сотрудничает с инвесторами, готовыми инвестировать от 300 тысяч рублей.

Пример частной сделки с инвестором

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