Олигарх оплатит реабилитацию тюменцу, пострадавшему от рук Шамсутдинова

Лечением тюменца займется екатеринбургский центр реабилитации Фото: YouTube

Бизнесмен из списка Forbes Игорь Алтушкин оплатил реабилитацию тюменца Евгения Графова, которого ранил в голову срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части под Читой.

Сейчас Евгений отправился в реабилитационный центр. Лечением тюменца займется екатеринбургский центр реабилитации. Оплату произвел благотворительный фонд святой Екатерины во главе с российским предпринимателем Игорем Алтушкиным, основным владельцем «Русской медной компании», входящим в список Forbes, его супругой, а также председателем совета фонда Александром Андреевым. Транспортировку молодого человека они также взяли на себя.

Напомним, 25 октября 2019 года в войсковой части № 54160 поселка Горный Забайкальского края 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь на поражение. Стрелять по сослуживцам он начал во время сдачи караула после того, как с автоматом АК-74М прибыл на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял людей из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое, контрактник и срочник, чудом остались живы.