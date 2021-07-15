Есенгалий Ибраев: «Трехдневные выборы удобны для всех участников голосования»

Председатель Центра содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы Есенгалий Ибраев считает, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации решение о трехдневном голосовании на сентябрьских выборах просто необходимое. Он отметил, что эта мера позволит избежать скопления людей на участках.

– Легче будет и в организационном плане – выдавать одноразовые маски и перчатки, проводить термометрию, санитарную обработку избирательного участка. Всё это сложно делать, когда выборы идут один день и на участках большое скопление людей. Так что полностью решение поддерживаю и считаю правильным, – заявил Ибраев.

В октябре 2020 года лидер региональной казахской общины работал в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах в Киргизии. Он подчеркнул, что практика многодневного голосования давно используется во многих странах, в том числе в Европе. Делается это для комфорта избирателей. Кому-то удобно прийти на участок в пятницу, а у кого-то свободное время есть в субботу или воскресенье.