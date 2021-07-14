Погода на 14 июля в Тюмени: затишье перед дождями

В Тюмени затишье перед дождями. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 июля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 16 – 12 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 8 метров в секунду.

14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. У крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли – на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи. Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника. В прежние времена заметили: хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.