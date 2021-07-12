Тюменских автомобилистов предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Фото: Вадим Бегун

Тюменских автомобилистов предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Так, завтра, 13 июля, на юге региона ожидаются дождь, местами сильный дождь. К тому же в отдельных районах порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

– Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

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