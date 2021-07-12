Тюменцам обещают сильный дождь и грозу. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюменской области обещают сильный дождь и грозу. Информацией делится Главное управление МЧС по региону.

Так, сегодня, 12 июля, прогнозируется умеренный дождь. В юго-восточных районах возможен сильный дождь с грозой. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, его порывы достигнут 17 м/с.

В областной столице облачно, с прояснениями, днем наружный воздух максимально прогреется до плюс 19 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о погоде в Тюмени на неделе с 12 июля по 18 июля. Природа преподнесет немало неприятных сюрпризов уже в ближайшие дни.