Погода на 13 июля в Тюмени: днем станет прохладней

В Тюмени днем станет прохладней. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 июля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 11 градусов, днем – плюс 16 – 15. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 – 11 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 3 – 9 метров в секунду.

В этот день отмечается собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Наши предки прислушивались к кукушке: если она продолжает куковать – лето будет хорошее и долгое.