Тюмень вошла в Топ-20 рейтинга «Город России. Национальный выбор» Фото: Ирина Ромашкина

Тюмень поднялась на 12-ое место в голосовании всероссийского конкурса «Город России.Национальный выбор», сообщает издание «Тюменская область сегодня». Народное голосование продолжается на сайте проекта.

Скриншот с сайта город-россии.рф

В конкурсе принимают участие города, являющиеся административными центрами всех субъектов России. Отдать голос за любимый город можно в любое удобное время. Голосовать с одного ip-адреса получится не чаще одного раза за сутки, поясняют организаторы проекта.

Для голосования не требуется регистрация на сайте. Поддержать Тюмень в конкурсе можно по ссылке https://город-россии.рф/rating

На данный момент в десятке лидеров Ставрополь, Курск, Севастополь, Нальчик, Грозный, Ярославль, Смоленск, Архангельск, Уфа, Иркутск. Итоги голосования подведут 30 декабря 2021 года в 15.00 по московскому времени.

Напомним, Тюмень не раз подтверждала статус Лучшего города Земли. Слоган «Лучший город», который так любят тюменцы, воплотился в жизнь в 2016 году, а затем подтвердился в 2017 году и закрепился по сей день.