Сбербанк и ПСК «Дом» обеспечили защиту квартир в жилом комплексе «Да.Квартал «Централь»

Западно-Сибирское отделение Сбербанка открыло застройщику ПСК «Дом» в Тюмени кредитную линию на строительство нового жилого комплекса «Да.Квартал «Централь». Общий объем проектного финансирования до конца 2023 составляет 1,28 млрд рублей. Строительство дома ведется с использованием счетов эскроу.

Одновременно с проектным финансированием Сбербанк и ПСК «Дом» обеспечили защиту части квартир жилого комплекса «Да.Квартал «Централь» с помощью договоров страхования.

На этапе заключения договора долевого участия покупателю квартиры выдается страховой сертификат, который после подписания акта приема-передачи готовой квартиры обменивается застройщиком на страховой полис. Он действует 12 месяцев с четырнадцатого дня после подписания акта приема-передачи готовой квартиры с застройщиком.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Квартиры будут застрахованы от самых распространенных рисков – затопления, кражи, пожара, взрыва и так далее. Также застрахована гражданская ответственность перед соседями. При оформлении страхового полиса не нужно заполнять документы, проводить осмотр объекта и составлять опись имущества. Покупая квартиру со страховкой, клиенты могут существенно сэкономить и быть спокойны за приобретаемое имущество.

При наступлении страхового случая покупатели квартир могут получить компенсацию ущерба в пределах общей страховой суммы 550 тысяч рублей. Аналогичные договоры страхования на квартиры заключаются и по другим проектам ГК «Дом» – ЖК «Правобережный», ЖК «Да.Квартал «Республика» и ЖК «Ситион».

Жилой комплекс «Да.Квартал «Централь» строится в границе улиц Дамбовская и Профсоюзная. Проект стал частью освоения 52 гектаров правого берега реки Туры.

Приобрести в ипотеку квартиры жилого комплекса «Да.Квартал «Централь» можно по программе «Господдержка-2020» в Сбербанке. Также можно выбрать другие подходящие программы кредитования и получить дополнительные преференции от застройщика – например, выбрать дисконт в рамках комплексного предложения – 1,4% на весь срок кредитования.