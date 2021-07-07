В Тюмени умер спортивный журналист Виталий Кужбаев

Известный в Тюмени спортивный журналист Виталий Кужбаев умер 6 июля, на следующий день после своего золотого юбилея. Фото: департамент спорта Тюменской области

Известный в Тюмени спортивный журналист, старший редактор газеты «Спортивный меридиан» и сайта «Тюменская арена» Виталий Кужбаев умер 6 июля, на следующий день после своего золотого юбилея. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

– Спортивное медиасообщество тюменского региона понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни талантливый спортивный журналист Агентства спортивных новостей «Тюменская арена» Виталий Кужбаев. Талантливый руководитель, верный друг, незаменимый коллега. Трудно переоценить его вклад в продвижение физической культуры и спорта нашего региона. Коллектив департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области скорбит вместе с родными и близкими, с коллегами, друзьями, единомышленниками о безвременной кончине Виталия Борисовича, – посвятило журналисту некролог ведомство.

На сайте издания, в котором трудился Виталий Кужбаев, коллеги публикуют слова соболезнования близким журналиста.

– Долгое время он боролся за жизнь, более года работал из дома. Однако рано утром 6 июля его сердце остановилось. Дебют Виталия Борисовича как спортивного обозревателя состоялся в редакции газеты «Тюменская правда». Молодой журналист умел рассказывать о людях, раскрывать суть человека, много улыбался, – напомнил в словах соболезнования директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. – Выражаем искренние глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Виталия Борисовича Кужбаева. Светлая память об этом профессионале и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Его постоянный партер по шахматам, директор Областной спортивной школы по шахматам А. Е. Карпова Евгений Прокопчук был знаком с журналистом более 20 лет.

– 5 июля Виталию Кужбаеву исполнилось 50 лет. На следующий день его не стало... От лица всей шахматной общественности приносим глубокие соболезнования родственникам Виталия Борисовича и его коллегам по работе. Без преувеличения – наша большая шахматная семья потеряла настоящего товарища и единомышленника! Светлая память… – выразил слова скорби Евгений Прокопчук.

Церемония прощания с Виталием Кужбаевым состоится 8 июля 2021 года в 11:30 после главного поворота на Червишевское кладбище.