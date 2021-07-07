В Уватском районе поймали пьяного водителя

В Уватском районе поймали пьяного водител Фото: Ольга Крыльцова

Инспектор ДПС Уватского района поймали пьяного водителя. По сообщению УМВД России по Тюменской области, молодому человеку грозит крупный штраф или тюремный срок.

Все началось с того, что сотрудники остановили автомобиль «Volkswagen» для проверки документов. За его рулем оказался местный житель 1994 года рождения с явными признаками опьянения.

- Согласно медицинскому освидетельствованию, в его крови выявили 1,88 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха, - рассказали в ведомстве.

При установлении личности водителя выяснилось, что в феврале 2019 года он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав на 18 месяцев.

Сейчас мужчина обвиняется по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.