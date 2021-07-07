Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские велосипедисты завоевали три медали на первенстве России в Самаре. По сообщению областного департамента спорта, ребята состязались в индивидуальных и групповых гонка.

– В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 субъектов Российской Федерации. Тюменскую область представили сразу шесть спортсменов: Сергей Курьянов, Глеб Кугаевский, Андрей Степанов, Богдан Гансевич, Олег Сенокосов и Глеб Космачев, – рассказали в ведомстве.

Индивидуальная гонка на 25 километров прошла в первый день соревнований вокруг стадиона «Самара-Арена». Здесь тюменский спортсмен Андрей Степанов занял второе место, показав результат в 32 минуты и 46 секунд. Он уступил две секунды победителю первенства Константину Некрасову из Московской области.

Во второй день участники соревновались в групповой гонке. Отметим, что в десятке лидеров оказались сразу пять тюменских велосипедистов. Однако лучший результат показал Андрей Степанов, преодолев 144 километра за 3 часа, 57 минут и 15 секунд. Второе место также у тюменского спортсмена – Богдана Гансевича.