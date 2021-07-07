Из-за ремонта теплосети в Тюмени перекроют улицы Холодильную и Карскую

Из-за ремонта теплосети в Тюмени перекроют улицы Холодильная и Карская Фото: Татьяна Коркина

Из-за капитального ремонта теплосети в Тюмени перекроют сразу две улицы. По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, работы пройдут на улицах Холодильной и Карской.

Движение будет прекращено на следующих участках:

– по улице Холодильной – проезд между домами № 122 и № 124 в период с 10 по 31 июля;

– по улице Карской – в районе домов № 23 и № 21 в период с 16 по 26 августа.

Ниже можно посмотреть схему объезда. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут.