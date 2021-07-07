Мошенники развели жительницу Ишимского района на 200 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ишима обратилась 56-летняя жительница района, ставшая жертвой мошенников. Как рассказали в УМВД России по Тюменской области, женщина лишилась более 200 тысяч рублей.

– Потерпевшая рассказала, что в течение двух дней ей звонили якобы представители банка, которые предлагали защитить деньги от мошенников. Для этого они рекомендовали снять все сбережения и перевести их на так называемые «безопасные счета». Потерпевшая, подавшись панике, выполнила все указания мошенников, но на этом они не остановились. На следующий день ей снова позвонили «сотрудники банка», сообщившие, что на ее имя пытаются оформить кредит. Потерпевшая, следуя указаниям злоумышленников, оформила на себя два кредита и перевела им деньги, – сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают преступников, обманувших женщину. Им грозит до шести лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».