Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 июля 2021 года увеличилось на 210 человек

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным оперативного штаба, за последние сутки число заболевших достигло 210 человек, включая 25 детей. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 40 423 жителей.

Из общего числа заразившихся 20 пациентов находятся ИВЛ, четверо – скончались, а 169 – справились с болезнью. Всего за весь период выздоровел 38 571 тюменец.

Также отметим, что 33 052 человека остаются под медицинским наблюдением, а 190 находится на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 962 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 938 (12,3%) – без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 682 634 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 067 человек, с начала пандемии – 5 121 919. Также за сутки зафиксировано 725 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 140 041 человек.