В Тюмени будут судить машиниста крана, по вине которого погиб рабочий Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени будут судить 46-летнего машиниста башенного крана, по вине которого погиб рабочий. Как рассказали в городской прокуратуре, мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

– Установлено, что происшествие случилось 16 апреля. В тот день обвиняемый был на строительной площадке дома на улице Ветеранов Труда. Нарушив технику безопасности, мужчина начал поднимать груз с выносной площадки 12-го этажа, при этом зацепил оконную перемычку. В результате бетонная конструкция разрушилась и упала на строителя. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия, – добавили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, теперь он ждет судебное заседание, на котором ему вынесут приговор.