Тюменцев приглашают смастерить воздушные фигуры рыб и лодочек ко Дню города

Фото: тюменский центр культуры и творчества

Тюменцев приглашают принять участие в лаборатории по созданию арт-объектов – светящихся персонажей перформанса ко Дню города. Каждые выходные, начиная с 10 июля, участники вместе с кураторами и художниками будут мастерить воздушные фигуры рыб и лодочек.

– Символ Тюмени, изображенный на гербе, – это дощаник, небольшое деревянное речное судно, которое использовали тюменцы несколько веков назад для транспортных целей. История его путешествия по Туре оживет благодаря жителям города, которые будут управлять светящимися фигурами речных обитателей и судов, – рассказали в тюменском Центре культуры и творчества.

Отметим, что переосмыслить судоходную историю города и соединить прошлое с настоящим помогут участники фестиваля уличных театров «Сны улиц» и творческие коллективы города.

Лаборатория расположится в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз). Первая встреча состоится 10 июля в 18.00.