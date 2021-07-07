В Тюмени на три недели перекроют улицу Григория Алексеева

В Тюмени на три недели перекроют ул. Григория Алексеева Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени из-за ремонта перекроют движение по улице Григория Алексеева (на участке от улицы Избышева до улицы Т. Несговорова). Как сообщили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, работы будут вестись с 8 июля по 1 августа.

Автомобилистам предстоит объезжать закрытый участок по улицам Земной, 1-й Молодежной и Т. Несговорова.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.