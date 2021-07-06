В Тюменской области экскаваторщик сломал нос и челюсть взбесившему его коллеге Фото: Татьяна Коркина

В селе Ярково Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя ХМАО-Югры, которого подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию села Яркова из больницы поступило сообщение о том, что к ним поступил 39-летний пациент из деревни Тараканова с различными травмами. Участковый, выехавший на место ЧП, выяснил, что потерпевший работает экскаваторщиком. Когда он передавал смену своему коллеге, сменщик заявил мужчине, что после него в машине останется мало топлива. Мужчины поругались, и подозреваемый врезал приятелю по лицу. Медики констатировали у пострадавшего перелом носа и челюсти.

Для разбирательств зачинщика доставили в полицию, где свою вину он признал. Сейчас он находится на свободе, но ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменка сломала челюсть мужчине из-за ста рублей, а тюменец сломал челюсть отказавшей в знакомстве девушке на улице Рижской.