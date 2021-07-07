В Тюмени автобусы под номерами 6 и 77 на месяц изменят схему движения Фото: Татьяна Коркина

Два автобуса под номерами 6 и 77 изменят схему движения с 8 июля по 1 августа 2021 года. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с проведением ремонта на улице Григория Алексеева – на участке от пересечения с ул. Избышева до пересечения с ул. Тимофеева Несговорова.

Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам 1-я Молодежная и Т. Несговорова. Садить и высаживать пассажиров автобусы №6 и №77 будут на остановках, которые есть на маршруте объезда.

Временная схема маршрута №77 Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Временная схема маршрута №6 Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Схема организации движения автобусов на период ремонта на ул. Григория Алексеева Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Уточнить все детали можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что автобусы под номерами 14, 17, 17к и 79 на три дня изменят схему движения.