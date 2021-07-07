Погода в Тюмени 7 июля 2021: на Ивана Купалу в город снова придет жара Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 7 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью местами туман, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный. Скорость ветра ночью составит 2-7 м/с, а днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 C, днём +21…+26.

Погода в Тюмени 7 июля 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 7 июля – День Ивана Купалы. Праздник появился ещё в языческие времена, но первоначальное название не известно. В этот день принято окунаться в реку или озеро между утром и обедом – считалось, что так уйдут все болезни. На Руси молодежь прыгала через горящий костер и собирали лечебные травы.

А ещё смотрели на погоду. Если в ночь на Ивана Купалу небо было звездным, то будет много грибов. Если выпадала роса – значит, будет хороший урожай огурцов.