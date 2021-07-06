Полуторагодовалая девочка, упавшая с балкона на 30 лет Победы в Тюмени, находится в реанимации Фото: Татьяна Коркина

Полуторагодовалая девочка выпала 4 июля с балкона пятого этажа дома на улице 30 лет Победы, 81. Сейчас она находится в больнице с черепно-мозговой травмой, множественными переломами и травматическим шоком. По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, её состояние оценивается как крайне тяжелое.

Сообщение о том, что из окна выпала маленькая девочка, поступило в полицию 4 июля в 12.10. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюмени, по факту ЧП ведется проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Вызов на пульт диспетчера в скорую поступил в 11.34, и уже через 6 минут бригада была на месте происшествия. Девочку сразу же доставили в ОКБ № 2, сейчас она находится в реанимации.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени скончался шестилетний мальчик, выпавший из окна девятиэтажки на Николая Ростовцева. Падением из окна заинтересовалась прокуратура Тюменской области.