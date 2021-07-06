В Тюменской области за сутки скончались 17 человек с коронавирусом. Такого не было никогда. Фото: Татьяна Коркина

Семнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Тюменской области за прошедшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб по профилактике коронавируса. Таким образом, общее число погибших от ковида в Тюменской области составило 716 человек. Такого не было никогда с начала пандемии.

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17 смертей от коронавируса в Тюменской области. Фото: скриншот с Яндекса

Напомним, ранее мы сообщали о том, что число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области за сутки увеличилось на 206 человек.