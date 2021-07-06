Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 июля 2021 года увеличилось на 206 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 июля 2021 увеличилось на 206 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 6 июля 2021 года увеличилось на 206 человек, включая 13 детей. Таким образом, всего с начала пандемии «корону» подхватили 40 213 человек. Также за сутки от ковида излечились 172 человека, за весь период – 38 402 человека. За сутки скончались 17 человек.

На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов, под медицинским наблюдением – 30 352 человека, на перевахтовке – 190 человек.

Всего, по данным федерального оперативного штаба, в России за сутки выявлено 23 378 случаев коронавируса, полностью вылечились 18 411 человек.