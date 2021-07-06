В Тюмени автобусы под номерами 14, 17, 17к и 79 на три дня изменят схему движения Фото: Татьяна Коркина

Автобусы под номерами 14, 17, 17к и 79 временно изменят схему движения с 16 июля (с 19.00) до 19 июля (до 6 утра). Это связано с работами по улице Николая Федорова в районе пересечения с улицей Широтной. По данным пресс-службы МКУ «Тюменьгортранс», автобусы поедут в объезд перекрытого участка.

Схема движения автобусов на время перекрытия дороги на Федорова Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Во время перекрытия автобусы будут садить и высаживать пассажиров на тех остановках, которые есть на маршруте объезда.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробности можно уточнить по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.