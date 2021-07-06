В Тюмени мигранта, у которого нашли 7,4 тысячи бутылок контрафактной водки, приговорили к штрафу

По решению суда все бутылки уничтожат Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 600 тысяч рублей в доход государства придется выплатить 25-летнему мигранту, который признан виновным в хранении для продажи немаркированного алкоголя и сигарет в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, общая стоимость продукции – более 1 миллиона рублей.

На след мигранта напали 12 ноября 2020 года. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени в гараже на улице 30 лет Победы и в кузове фургона нашли более 7,4 тысячи бутылок непонятной водки, коньяка, виски, кальвадоса и 788 пачек сигарет различных фирм. Как оказалось, контрафакт хранил фигурант уголовного дела.

По решению суда все бутылки уничтожат, в счет уплаты штрафа на деньги обвиняемого наложен арест.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», тюменца, который продавал контрафактный алкоголь, осудили на пять месяцев. А супругам, которые для продажи изготовили 775 литров контрафактного алкоголя, придется выплатить крупный штраф. Также мы рассказывали, что более 10 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские у тюменки, которая хранила все это добро в гараже.