В Тюмени мужчина-сорока позарился на чужие ювелирные украшения и стащил их у приятеля

Кольца и крестик, которые похитил приятель потерпевшего Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по статье «Кража» возбуждено против судимого безработного 52-летнего мужчины. По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, на днях в полицию Тюмени обратился владелец ювелирной мастерской. Мужчина поведал, что у него украли сейф с ювелирными украшениями, которые ему отдали в работу.

Разбитое окно в ювелирной мастерской Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

По его словам, накануне он выпивал с приятелями в мастерской, а ночью кто-то проник внутрь, разбил окно и украл сейф с золотыми украшениями. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Ювелирная мастерская, где произошла кража Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Сотрудники уголовного розыска I отдела полиции сразу же нашли и задержали преступника, который оказался одним из приятелей заявителя. Он рассказал, что украл сейф с украшениями, чтобы выручить за них деньги. В день похищения сейфа он сдал в ломбард два золотых кольца, а на полученные деньги купил себе выпивку. Оставшееся добро вместе с сейфом изъяли полицейские во время обыска в квартире задержанного.

Рабочее место потерпевшего Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Теперь похитителю может грозить до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец похитил 100 тысяч рублей с работы после ссоры с женой.