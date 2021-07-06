В Тюмени на Московском тракте водитель насмерть сбила 27-летнего велосипедиста

Насмерть сбили велосипедиста на Московском тракте Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Водитель автомобиля «Хонда» накануне вечером, 5 июля, насмерть сбила 27-летнего велосипедиста на Московском тракте. За рулем иномарки находилась 36-летняя женщина и её двое детей, которые не пострадали.

Парень перелетел через лобовое стекло Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области, молодой человек пересек улицу вне пешеходного перехода, ударился об капот, о лобовое стекло и перелетел через автомобиль. Из-за травм он скончался на месте ДТП.

Известно, что в 2021 году водителя трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Водителя трижды привлекали к ответственности Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде. ДТП произошло на перекрестке Республики и Воровского.