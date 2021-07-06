В Тюмени осудят даму, получившую маткапитал на несуществующую дочь Фото: Татьяна Коркина

В мошенничестве при получении выплат обвиняется жительница Тюмени, которая в июле 2020 года купила поддельное свидетельство о рождении дочери. После этого через портал «Госуслуги» она обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. В июле, августе и сентябре дама обманом получила более 200 тысяч рублей на несуществующую дочь.

Обвинительный акт по уголовному делу в отношении злоумышленницы утвердила прокуратура Центрального округа Тюмени. Дело направлено в суд, а женщине может грозить штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы на срок до 2 лет или принудительные работы на срок до 2 лет.

Напомним, похожая история произошла совсем недавно. Горожанка в мае 2020 года купила липовое свидетельство о рождении сына в марте 2020 года, после чего через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат и назначили ей год ограничения свободы.