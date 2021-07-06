В Тюмени осудят директора «Сибирь Строй», незаконно зарегистрировавшего 600 мигрантов Фото: Татьяна Коркина

Сразу в двух преступлениях – организация незаконной миграции и фиктивная постановка на учет иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ – обвиняется директор предприятия «Сибирь Строй». Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Калининского округа Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с декабря 2019 года по март 2021-го директор ООО «ТюменьДомСтрой» и ООО «Сибирь Строй» заключил с 312 мигрантами липовые трудовые договоры, незаконно легализовав их пребывание в России. А ещё он предоставил в отделение по вопросам миграции УМВД России по Тюмени уведомление о прибытии 327 иностранцев, указав недостоверные адреса их проживания.

По закону срок пребывания иностранцев в России (если заключен трудовой договор) может быть продлен до 1 года или на срок действия трудового договора. В конце марта 2021 года ООО «ТюменьДомСтрой» исключено из единого госреестра как несуществующая организация. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец прописал в своей квартире 42 мигранта, но жилье им предоставлять не собирался. Другой горожанин, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов.