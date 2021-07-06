В Тюмени 6 июля 2021 года погаснет один светофор

В Тюмени 6 июля 2021 погаснет один светофор Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 6 июля 2021 года, погаснет один светофор из-за плановых отключений на электросетях. По данным пресс-службы МКУ «Тюменьгортранс», регулировщик погаснет на перекрестке улиц Республики и Мориса Тореза с 9.30 до 16.30.

Смотрите, где он находится, и заранее выбирайте маршрут объезда.

Где отключат в Тюмени светофор 6 июля 2021?

Напомним, накануне, 5 июля, в городе сразу отключили аж 11 светофоров. Сейчас все они работают в штатном режиме.