Погода в Тюмени 6 июля 2021 года: идет потепление, но возможен дождь

Погода в Тюмени 6 июля 2021: идет потепление, но возможен дождь Фото: Татьяна Коркина

После небольшого похолодания в Тюмени сегодня, 6 июля 2021 года, ожидается облачность, днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6 – 11 градусов, днем плюс 16 – 21.

Погода в Тюмени 6 июля 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 6 июля день Аграфены Купальницы, в честь святой мученицы Агриппины (Аграфены). Купальницей её прозвали потому, что вечером начинались купания, как раз в ночь на Ивана Купалу. Жители деревни плескались в реках, мылись в банях. Считалось, что травы, собранные в ночь на Ивана Купалу, обладают особой целебной силой.

Крестьяне ели «обетную кашу» (постные блюда) и сеяли репу. Девушки надевали лучшие наряды и ходили в них по дому.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Тюмени из-за тридцатиградусной жары городские пляжи оказались переполнены отдыхающими, а ночью того же дня на город обрушились гроза и сильный ветер.