Росавиация разрешила вылеты в Турцию из Тюмени с 12 июля Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюмень стала одним из городов, из которых Росавиация разрешила регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в Турцию с 12 июля. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. Такое решение принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России.

Помимо Тюмени, в число городов, из которых разрешены перелеты, стали: Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи и Южно-Сахалинск. А ещё из некоторых городов можно будет улететь в турецкий Измир.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, как съездить в Турцию из России и не заразиться коронавирусом. Корреспондент тюменской «Комсомолки» две недели прожил в Стамбуле, не подцепив заразу.