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Происшествия5 июля 2021 18:15

Из фуры, съехавшей в кювет на трассе Тюмень - Омск, посыпались десятки арбузов

Водителю оказана медицинская помощь
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Из фуры, съехавшей в кювет на трассе Тюмень - Омск, посыпались десятки арбузов

Из фуры, съехавшей в кювет на трассе Тюмень - Омск, посыпались десятки арбузов

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

«Арбузное» ДТП произошло сегодня, 5 июля, на федеральной трассе Тюмень – Омск, в районе Новой Заимки. Фура, груженая арбузами, съехала в кювет из-за лопнувшей передней покрышки, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. К счастью, никто не пострадал, кроме 40-летнего водителя, которому оказали медицинскую помощь.

Известно, что водитель 1980 года рождения вез бахчевые из Казахстана в Тюмень.