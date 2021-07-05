Из фуры, съехавшей в кювет на трассе Тюмень - Омск, посыпались десятки арбузов Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

«Арбузное» ДТП произошло сегодня, 5 июля, на федеральной трассе Тюмень – Омск, в районе Новой Заимки. Фура, груженая арбузами, съехала в кювет из-за лопнувшей передней покрышки, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. К счастью, никто не пострадал, кроме 40-летнего водителя, которому оказали медицинскую помощь.

Известно, что водитель 1980 года рождения вез бахчевые из Казахстана в Тюмень.