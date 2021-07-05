В Армизонском районе ввели карантин из-за птичьего гриппа: пару дней назад там погибли пеликаны

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц ввели в районе деревни Жиряково Армизонского района Тюменской области. Ограничения введены в пределах границ самой деревни и на территории угрожаемой зоны на глубину пяти километров от деревни. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор, сообщает Оперативный штаб.
А ещё карантин ввели на расстоянии 12-ти километров от границ неблагополучного пункта, включая село Прохорово и деревню Менщикова Армизонского района Тюменской области.
Итак, что представляет собой карантин:
- закрытие дорог, ведущих из деревни Жиряково;
- оборудование круглосуточных КПП с дезинфицирующими барьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками. На КПП будут дежурить круглосуточно, привлекая специалистов-ветеринаров.
- запретить вывозить из деревни птицу, яйца и другие продукты птицеводства;
- ограничить передвижение транспорта в зоне карантина.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в природном заказнике Тюменской области погибли 40 краснокнижных кудрявых пеликанов. Редкие животные погибли от… птичьего гриппа, который, казалось бы, давно отступил.