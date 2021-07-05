В Тобольске накажут аптеку, в которой подросткам продали таблетки без рецепта Фото: Татьяна Коркина

Тобольский межрайонный прокурор возбудил в отношении фармацевтической компании ООО «Полифарм» дело об административном правонарушении. А именно по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Дело в том, что вечером 7 июня 2021 года пятнадцатилетний парень и его сверстницы, 15 и 16 лет, отравились таблетками баклосан и в состоянии комы были доставлены в больницу. Врачи оказали детям всю необходимую помощь, поэтому через несколько дней подростков выписали из лечебного учреждения.

По факту ЧП Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку. Оказалось, что в аптеке «Планета здоровья» фармацевт продала детям лекарство без рецепта. Теперь дело рассмотрит Арбитражный суд Тюменской области.

С детьми органы и учреждения системы профилактики Тобольска провели индивидуально-профилактическую работу. Их законных представителей привлекли к административной ответственности.