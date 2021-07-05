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Здоровье5 июля 2021 12:41

Тюменская область обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июля 2021 года увеличилось на 205 человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Тюменская область обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Татьяна Коркина

По данным оперативного штаба Тюменской области на 5 июля 2021 года, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 205 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 20 детей (всего с начала пандемии – 40 007 человек). Это антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Тюменской области с начала пандемии. Также за сутки 168 человек выздоровели (за весь период – 38230), умерли пятеро.

На искусственной вентиляции легких находятся 11 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 27 822 человека, 190 человек – на перевахтовке.

Всего же в России за сутки выявлено 24 353 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах России. С начала пандемии – 5 635 294 случая.

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