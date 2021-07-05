Нефтегазовые предприятия обсудили развитие и освоение Ямала до 2035 года

В Тюмени прошёл 8-ой ежегодный форум «Ямал Арктика Нефтегаз». На основной информационной площадке встретились более ста пятидесяти представителей предприятий топливно-энергетического комплекса Тюменской области и ЯНАО. В мероприятии приняли участие представители АО «Тюменнефтегаз» во главе с генеральным директором Андреем Провоторовым.

Делегация предприятие приняла участие в пленарных совещаниях и сессиях

На форуме обсудили стратегические вопросы развития нефтегазовой отрасли в Арктике, ключевые инвестиционные проекты, а также инновационные технологии и оборудование, необходимое для реализации проектов в заполярных зонах, организация безопасного производства и минимизация причинения вреда окружающей среде. Рассмотрели и особенности развития логистической инфраструктуры и добычи углеводородов в суровых климатических условиях Российской Арктики.

Делегация предприятие приняла участие в пленарных совещаниях и сессиях, посвященных развитию и освоению Ямала до 2035 года, инновационным технологиям при освоении Арктики и особенности добычи и переработки углеводородов в условиях Крайнего Севера.

На форуме обсудили стратегические вопросы развития нефтегазовой отрасли в Арктике

Заместитель генерального директора – начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды компании Андрей Давыдов был модератором сессии «Как обеспечить промышленную безопасность на нефтегазовых предприятиях».

- Мероприятия подобного масштаба полезны для всех его участников. Это отличная возможность обменяться мнениями с экспертами и руководителями предприятий, обсудить актуальные проблемы и подходы в организации экологической и производственной безопасности на предприятиях ТЭК, а также освоение нефтегазовых ресурсов и безопасность работы при организации вахтового метода, - отметил Андрей Давыдов.