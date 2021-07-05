В Тюмени волонтеры «Мессояханефтегаза» превратят заболоченный водоем в место для отдыха

Фото: предоставлено КП

Компания «Мессояханефтегаз» запустила корпоративный волонтерский проект «Тюменка для тюменцев». Добровольцы предприятия взялись превратить участок на улице Пышминской в место комфортного отдыха на природе: из замусоренного и заболоченного истока реки Тюменки они сделают уютное экопространство. Участок соединит прогулочные маршруты Комсомольского сквера и сквера Железнодорожников.

Фото: предоставлено КП

Отметим, что поддержку в этом деле волонтерам окажет программа социальных инвестиций «Родные города».

– В больших городах зеленых пространств много не бывает, особенно этот дефицит ощущается летом, и Тюмень не исключение. Восстановить заброшенный уголок природы гораздо проще, чем создать парк или сквер с нуля. Мы с коллегами хотим доказать, что это под силу даже небольшой инициативной группе. У волонтеров есть желание, силы, поддержка «Родных городов» и профессиональное сопровождение экспертов по экологии и ландшафтному дизайну. Уверена, что благодаря нашим общим усилиям в сентябре на карте Тюмени появится еще одна уютная зеленая зона, – рассказала волонтер Екатерина Конопелько.

Фото: предоставлено КП

На данный момент сотрудники «Мессояхнефтегаза» уже занялись очисткой территории. В сотрудничестве с представителями экодвижения «Зеленый хоровод» они провели большой субботник – вывезли более 20 мешков мусора, убрали валежник и очистили русло реки.

Кстати, работу инициативной группы курирует эксперт – ландшафтный архитектор Ольга Вавер. Она помогла подобрать растения, которые высадят, чтобы остановить заболачивание территории. Главная идея – сохранить естественный ландшафт и флору этого уголка, сделать его уютным и приятным для прогулок.

Фото: предоставлено КП

– Проекты ревитализации малых рек охватили многие города России. Понимание того, что уголки живой природы в каменных джунглях необходимо восстанавливать и поддерживать в них жизнь, дает отличные результаты: города обогащаются уникальными пространствами у воды. Это камерные линейные парки, играющие большую роль в зеленом каркасе города. Участок, за который взялась группа волонтеров «Мессояханефтегаза», именно такой – уютный, с возможностью устроить мостики, настильные тропы, скамейки под кроной деревьев. Водоем отлично справляется с самоочищением. Мы планируем дополнить зону биоплато растениями, которые выполняют роль природных фильтров и красиво цветут, – ирисами и дербенником. Они добавят месту притягательности, – поделилась Ольга Вавер.