Тюменцев зовут поучаствовать в конкурсе «Ромашковое настроение»

Совсем скоро мы будем праздновать День Семьи, Любви и Верности! И в честь этого замечательного семейного праздника интернет-проект «Детки!» запускает конкурс фотографий «Ромашковое настроение» На конкурс принимаются фотографии детей (с родителями или без) с символом праздника РОМАШКАМИ!

Срок сбора фотографий – с 1 июля до 12.00 9 июля 2021 года, голосование – с 9 июля до 13 июля 2021 года (включительно), а объявление победителей состоится 15 июля 2021 года.

Призы для победителей: по 2 билета в аквапарк «ЛетоЛето».

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» отметила:

- Вся деятельность проекта «Крепкая семья» направлена на укрепление и развитие института семьи. Ведь семья - главная ценность для каждого человека. Это наше "место силы", наш тыл и наша опора. Поэтому мы с удовольствием поддержим фотоконкурс сайта «Детки!» и выберем еще одного победителя, которому вручим приз от нашего проекта!

Подробная информация и полные условия на странице конкурса.