Тюменцы стали чаще покупать машиноместа в паркинге

По сравнению с прошлым годом спрос увеличился в целых три раза Фото: Архив "КП"

На этапе строительства еще не заселившиеся жильцы уже выкупают 50% мест для своих авто. Примерная плата за спокойствие и всегда свободное место составляет минимум 400 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель направления новостроек АН «СОВА», который отмечает, что «стоимость зависит от нескольких факторов, в том числе и от типа паркинга — наземного или подземного».

На дороговизну автоместа также влияет высокая плотность застройки в районе и отсутствие бесплатной парковки. Так, к примеру, в микрорайоне Заречный стоимость наземных парковок на вторичном рынке превышает уровень цен парковок в проектах, представленных на первичном рынке в центре города, таких как, например, КПД и Дом Печати. Этой информацией с изданием поделился Алексей Харитонов, директор по продажам ЮИТ в России.